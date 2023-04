Il designatore degli arbitri ha incontrato il tecnico e i dirigenti della Roma per parlare di quanto avvenuto a Cremona e avanzare una richiesta allo Special One

Prima di Roma-Sampdoria, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha incontrato José Mourinho e i dirigenti della squadra giallorossa per un colloquio chiarificatore sul caso Serra: a svelare il retroscena è il Corriere dello Sport, che spiega come con questo gesto Rocchi abbia voluto tendere la mano ai giallorossi dopo i contrasti delle ultime settimane.

Rocchi a Roma per il caso Serra

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di serie A e B, era all’Olimpico per Roma-Sampdoria: il suo intento, secondo il Corriere dello Sport, non era però soltanto visionare l’operato del direttore di gara Irrati e dei suoi assistenti. Rocchi, infatti, s’è recato allo stadio per incontrare la Roma e discutere in via informale del caso Serra, il fischietto che è stato deferito per il suo comportamento in Cremonese-Roma, quando da quarto uomo discusse animatamente con José Mourinho, rivolgendogli anche presunte frasi di scherno: il tecnico portoghese venne poi espulso dall’arbitro Piccinini e squalificato dal giudice sportivo.

L’incontro tra Rocchi, Mourinho e i dirigenti della Roma

Prima della gara con la Sampdoria, Rocchi ha tenuto un incontro a cui in rappresentanza della Roma hanno partecipato Mourinho, il general manager Thiago Pinto e il segretario generale Maurizio Lombardo. La delegazione giallorossa ha riproposto al designatore il proprio disappunto non solo per il comportamento di Serra a Cremona, ma anche per la squalifica non cancellata a Mourinho.

Roma, la richiesta di Rocchi a Mourinho

“Quello che è successo con Serra è grave”, avrebbero spiegato Pinto e Lombardo a Rocchi, che avrebbe provato a giustificare il comportamento dell’arbitro. L’incontro ha comunque mantenuto toni cordiali, anche perché la Roma si sarebbe detta generalmente soddisfatta del comportamento dei direttori di gara nell’arco della stagione. Rocchi, dal canto suo, ha chiesto a Mourinho di tenere un comportamento più corretto e disciplinato in panchina durante le partite della Roma.