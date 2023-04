Roma felice ma adesso serve chiarezza sul futuro di Mourinho e Dybala

Dopo l'impresa all'Olimpico con il Feyenoord, c'è la volontà da parte della società di trattenere lo Special One e costruire una squadra attorno alla Joya.

21-04-2023 11:45

Grazie ad una vera e propria impresa, la Roma ha conquistato la semifinale di Europa League. Ora, però, serve fare chiarezza sul futuro di José Mourinho e Paulo Dybala, gli assi della squadra giallorossa.

Roma, terza semifinale europea nel segno di Mourinho

Grazie ad una prova di carattere e cuore, la Roma ha conquistato l’accesso alla semifinale di Europa League dove si giocherà il pass per la finalissima con il Bayer Leverkusen.

Per la Roma si tratta della terza semifinale consecutiva in Europa. Lo scorso anno, con Josè Mourinho in panchina, è arrivata la vittoria in Conference League. Ora si punta a vincere l’Europa League con lo Special One, uno abituato a vincere (12a semifinale europea della sua carriera).

Roma, il futuro di Mourinho preoccupa la dirigenza

“Qua sono felice, perché piaccio alla gente e a me piace questa gente. Ho un ottimo rapporto con proprietà e dirigenza, i giocatori sono quasi dei figli. Qualche volta ho le mie frustrazioni, ambizioni diverse. Ma vediamo…”, queste le parole di José Mourinho nel post partita di Roma-Feyenoord.

Lo Special One ha un rapporto favoloso con la piazza di Roma ma ci sono diversi club importanti che lo stanno tentando, soprattutto di Premier League. Chelsea e Tottenham ci starebbero pensando. Un motivo in più per blindarlo il prima possibile.

Roma, Dybala va convinto con acquisti di qualità

Paulo Dybala ha firmato, la scorsa estate, un contratto di tre stagioni con la Roma ma ci sarebbe una clausola rescissoria particolare che gli permetterebbe, se lo desiderasse, di andarsene a cifre contenute.

L’argentino, recentemente, ha dichiarato di trovarsi benissimo a Roma e di voler aiutare il club giallorosso a diventare ancor più grande. Con José Mourinho il rapporto è splendido. Per trattenerlo, servirà uno sforzo da parte della dirigenza. Soprattutto, riuscire a mettergli al fianco giocatori di qualità e, ovviamente, l’accesso alla prossima Champions League.