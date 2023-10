Women’s Champions League, Roma di Spugna unica italiana in corsa: il 3-0 al Vorskla ipoteca i gironi

Le ragazze di mister Spugna superano con un rotondo 3-0 le ucraine del Vorskla e ipotecano la qualificazione ai gironi di Champions League. Giallorosse uniche italiana in corsa

11-10-2023 23:36

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Se nella serie A maschile, José Mourinho e i suoi stanno provando a risalire la china dopo un avvio di stagione a dir poco complicato, sulla stessa sponda del Tevere c’è un giallorosso che continua a brillare. Stiamo parlando delle ragazze della Roma femminile guidate in panchina da Alessandro Spugna, unica squadra italiana ancora in corsa per i gironi di UEFA Women’s Champions League, ipotecata grazie al rotondo 3-0 rifilato alle ucraine del Vorskla.

Roma femminile a un passo dalla Champions League

Évelyne Viens, Manuela Giugliano e Valentina Giacinti. È bastata poco più di un’ora e la Roma femminile si è presa una larga fetta di pass per la qualificazione ai gironi dell’edizione 2023-2024 della UEFA Women’s Champions League. A farne le spese, le ucraine del Vorskla, che al ritorno saranno chiamate all’impresa per ribaltare un ko pensate e che, per quanto visto in campo, così come per stessa ammissione di Spugna al termine del match, sarebbe potuto anche essere più largo.

Roma femminile, unica italiana in corsa

Poco importa, però, per la Roma è l’unica squadra italiana ancora in corsa, vista l’eliminazione della Juventus Women al primo turno di qualificazione per mano delle tedesche dell’Eintracht Francoforte, impostesi 5-4 ai calci di rigore dopo il pareggio per 1-1 al termine della gara. Mercoledì prossimo, 18 ottobre, con calcio d’inizio alle 14.30, è in programma la gara di ritorno che, vista la situazione in Ucraina, verrà disputata ancora al “Tre Fontane di Roma”.

Partenza a mille

Le giallorosse confermano, così, il momento d’oro che, dopo averle viste nella passata stagione cucirsi addosso il primo scudetto della loro giovane storia con ben quattro turni di anticipo, hanno iniziato il nuovo anno tenendo il piede pigiato sull’acceleratore. Tre vittorie su tre in campionato. Tre successi e altrettante goleade con le quattro reti rifilate Milan (2-4) e Como (4-1) nelle prime due uscite e il pokerissimo con tanto di clean sheet al Pomigliano sabato scorso. Risultati importanti, che la proiettano in testa alla classifica, in compagnia della Juventus.

Tris rifilato al Vorskla

Nella gara valevole per il secondo turno preliminare contro Vorskla hanno brillato in tante, a partire da Emilie Haavi, autrice degli assist per chiudere il match a Giugliano – che esulta con la Dybala mask – e Giacinti, e dal nuovo innesto, la canadese Viens, chiamata a non far rimpiangere la brasiliana Andressa, che ha aperto il match con il tap-in vincente nel primo quarto d’ora. Un risultato importante, che avvicina la seconda qualificazione consecutiva alla massima competizione continentale per club femminili.

Verso la UEFA Women’s Champions League

Sorteggio dei gironi in programma a Nyon il prossimo 20 ottobre. Quattro le formazioni già qualificate, Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea e Lione. Formazioni temibili, ma contro cui la Roma vuole togliersi delle soddisfazioni. In particolare, contro le catalane, che nella passata edizione inflissero una lezione proprio alle giallorosse e le eliminarono con un rotondo 5-1 al Camp Nou nel ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Consulta la nostra guida al campionato femminile di calcio 2023-2024.