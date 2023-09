Calcio femminile, serie A al via: è caccia alla Roma, dove vedere la I giornata in tv e in streaming

La Serie A femminile scalda i motori: addio alle pay tv e La7. Su RaiSport 58 andrà in onda il primo big match Milan-Roma, domenica 17 ore 15:00

15-09-2023 11:01

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

La Serie A Femminile 2023/24 è pronta a dare il via nel weekend del 16 e 17 settembre, con la Roma che cercherà di difendere il titolo di campione d’Italia conquistato lo scorso maggio. Questa stagione inizia dopo un’estate turbolenta e con molta voglia di riscatto, soprattutto per le giocatrici azzurre deluse dal Mondiale in Australia e Nuova Zelanda.

Il formato della Serie A femminile e le novità

Il format della Serie A Femminile eBay rimane invariato rispetto alla passata stagione, con una regular season di 18 giornate, suddivisa in un girone di andata e uno di ritorno, seguita da due Poule, Scudetto e Salvezza, ciascuna composta da cinque squadre. La stagione si concluderà il 19 maggio 2024.

Tra le novità, Federica Cappelletti è ora alla guida della Divisione Serie A Femminile Professionistica, sostituendo Ludovica Mantovani. Il nuovo title sponsor è eBay, il colosso americano dell’e-commerce, che prende il posto di TIM. Questo accordo era stato annunciato nella passata stagione ma è diventato ufficiale con l’inizio della nuova.

La Serie A femminile cerca acquirenti per i diritti sulle pay tv

Tuttavia, c’è stata una notizia riguardo ai diritti televisivi. Il pacchetto Pay non esclusivo, che garantiva la trasmissione di tutte le partite di ogni giornata, è rimasto invenduto. La Divisione Serie A Femminile Professionistica ha annunciato una proroga fino al 31 ottobre 2023 per l’adesione all’offerta, dopo che ben tre scadenze erano passate senza successo.

RaiSport pronta a trasmettere gli incontri di Serie A femminile

Nel frattempo, la Rai ha acquisito i diritti per la trasmissione delle partite in chiaro, sostituendo La7. La mancata vendita del pacchetto Pay ha spinto la FIGC a annunciare che le partite non trasmesse in chiaro verranno trasmesse in streaming sul proprio sito web.

Il campionato si apre con la partita tra la Juventus Women e il Pomigliano allo Stadio Amedeo Liguori di Torre del Greco, in programma per le 15:00 di sabato 16 settembre. Questa partita sarà trasmessa solo in diretta streaming sul sito della FIGC. La Juventus Women è determinata a recuperare dopo l’eliminazione al primo turno della UEFA Women’s Champions League, mentre il Pomigliano cerca di consolidare la sua posizione in Serie A.

In chiaro in diretta tv verrà trasmessa da RaiSport (lcn. 58 digitale terrestre) e su Rai Play il match tra Milan e Roma alle ore 15:00 di domenica 17 settembre 2023.

Gli altri incontri della Serie A femminile

Alle 18:00 di sabato 16 settembre, la Fiorentina Femminile sfiderà il Sassuolo allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino. Questa partita sarà anch’essa trasmessa in diretta streaming sul sito della FIGC. Il match rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre, mentre il tecnico de la Fuente cerca di far valere le ambizioni della Fiorentina Femminile.

Il calendario completo della prima giornata di Serie A femminile

POMIGLIANO vs JUVENTUS

sabato 16/09/2023

ore 15:00

(diretta streaming sul sito Figc)

“Stadio Amedeo Liguori”, Viale Ungheria, 38 – Torre del Greco (NA)

vs “Stadio Amedeo Liguori”, Viale Ungheria, 38 – Torre del Greco (NA) FIORENTINA vs SASSUOLO

sabato 16/09/2023

ore 18:00

(diretta streaming sul sito Figc)

Stadio “Torrini”, Sesto Fiorentino (FI)

====================================================

COMO vs NAPOLI

domenica 17/09/2023

ore 12:30

(diretta streaming sul sito Figc)

“Stadio Ferruccio Trabattoni”, Piazzale Olimpico Aldo Boffi,1 – Seregno (MB)

vs “Stadio Ferruccio Trabattoni”, Piazzale Olimpico Aldo Boffi,1 – Seregno (MB) MILAN vs ROMA

domenica 17/09/2023

ore 15:00

(diretta tv in chiaro su Rai Sport e Rai Play)

“Centro P. Vismara – PUMA House of Football”, Via dei Missaglia 117 (MI)

vs “Centro P. Vismara – PUMA House of Football”, Via dei Missaglia 117 (MI) SAMPDORIA vs INTER

domenica 17/09/2023

ore 18:00

(diretta streaming sul sito Figc)

“Stadio Silvio Piola”, Via Massaua, 5 – Vercelli