Roma, Francesco Totti potrebbe tornare in società

08-03-2022 10:11

Potrebbe essere molto vicino il ritorno di Francesco Totti alla Roma. Non come giocatore, ovvio, ma dalle pagine di Leggo si parla dei Friedkin in costante contatto con l’ex capitano giallorosso per un ruolo nella dirigenza.

Gli indizi, si legge, sono ormai tanti: la presenza fissa all’Olimpico, il ruolo di Ambassador e di main sponsor della società, oltre alla necessità di allargare l’organico dirigenziale. Questa soluzione, inoltre, sarebbe molto apprezzata dal tecnico José Mourinho, che ama avere a fianco uomini di grande esperienza sul campo come già accaduto all’Inter con Oriali e al Real con Redondo e Karanka.

Si potrebbe pensare a un ruolo alla Maldini per il Pupo, anche se non ci sono ancora indizi di una trattativa vera propria.

OMNISPORT