Roma, i tifosi fanno un clamoroso dietrofront: “Chiediamogli scusa”

05-12-2021 09:09

Critiche ingiuste. In tanti casi si dice che il tempo è galantuomo e chissà che non lo sta pensando anche Paulo Fonseca. L’ex allenatore della Roma è andato via in punta di piedi al termine della scorsa stagione. Un’annata amara quella della formazione giallorossa che non è riuscita a centrare la qualificazione né in Champions né in Europa League.

L’addio di Fonseca e l’arrivo di Mourinho

Dopo l’addio di Fonseca, ma soprattutto dopo l’arrivo in panchina di Josè Mourinho tanti tifosi della Roma erano convinti di essere diretti verso una stagione decisamente diversa da quella appena passata. E l’avvio di campionato sembrava dar ragione all’ottimismo ma ora le cose sono cambiate. Contro l’Inter è arrivata una sconfitta molto pesante, la settima in campionato su 16 gare e soprattutto rispetto alla scorsa stagione la Roma ha 8 punti in meno.

I tifosi chiedono scusa a Fonseca

A distanza di poche ore dalla sfida dell’Olimpico, nei trend topic di Twitter rispunta il nome di Fonseca con i tifosi che chiedono le scuse a chi aveva costantemente criticato l’allenatore portoghese. “I tifosi imbecilli – scrive Stephen – hanno attaccato e messo in croce Fonseca dalla prima giornata, considerandolo un incapace. Ora mi auguro che si pentano di quello che hanno scritto”. E ancora: “Non avete il coraggio di dire che questo allenatore senza campioni è un allenatore mediocre. Ditemi cosa ha dato alla Roma più del tanto maltrattato Fonseca”, commenta Cico.

Tanti fan romanisti sono anche convinti che la volubilità della piazza possa essere un fattore in quanto sta avvenendo nelle ultime stagioni: “La colpa è nostra – sostiene Sergio – Abbiamo infamato Fonseca senza mai aspettare. Abbiamo infamato Dzeko senza un perché. E ora continuiamo con i giovani che ci sono oggi. Il Milan ci ha messo sette anni per ritornare in Champions”.

Ma c’è chi punta il mirino sulla squadra piuttosto che sulla panchina: “Fonseca sta bene dove sta, il problema è che senza giocatori non vai da nessuna pare,. La colpa è di noi tifosi che crediamo che siano fenomeni gente che farebbe panchina in molte squadre”. E anche Mourinho riceve la sua dose di critiche: “Mourinho è bollito – commenta Luciano – Lo avete accolto come il Papa cacciando Fonseca che stava facendo un miracolo in Europa League. Avete accolto Rui Patricio come Yashin e questi sono i risultati”.

