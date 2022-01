Roma, i tifosi hanno perso la pazienza: “Non ti crediamo più”

10-01-2022 08:34

La Roma sprofonda in una crisi di nervi molto più che di gioco. La formazione giallorossa ha perso una clamorosa occasione all’Olimpico: non solo ha lasciato per strada tre punti che avrebbero potuto rilanciare in ottica Champions League, ma soprattutto ha lasciato strada alla Juve ed ha dichiarato le proprie paure.

Roma: la maledizione dei big match

La roboante vittoria contro l’Atalanta sembrava aver dato nuovo spirito alla formazione giallorossa; un successo contro una squadra di alta classifica che mancava da troppo tempo per dare spirito ed entusiasmo. Ma alla riprese le cose sono andate subito malissimo con il doppio ko prima con il Milan e poi con la Juventus. Ora la strada per la Roma si fa davvero in salita.

Mourinho finisce sulla graticola

Se fino a questo momento i tifosi della Roma avevano concesso a Mourinho ancora del tempo per provare a rimettere in sesto una squadra con molti difetti, ora anche il tecnico finisce nel mirino della critica. Il suo arrivo non ha dato infatti la svolta necessaria soprattutto dal punto di vista psicologico: “La colpa è sempre della rosa non all’altezza. In Inghilterra lo hanno capito da tempo che è un allenatore sopravvalutato e lo hanno cacciato. Mai un’autocritica”.

I commenti dei tifosi sembrano essere ora in gran parte negativa nei suoi confronti: “Sta lavorando malissimo finora. Mi dispiace ma non vedere un’involuzione come quella che sta facendo prendere a dei giocatori che aveva rivitalizzato mettendo ad ogni partita l’accento sugli errori arbitrali e non sui propri ha tolto tutta la sicurezza acquisita”. Anche Matt non ne vuol sapere: “Niente difese a prescindere per l’allenatore, per favore. Il bilancio è ultra negativo. Passi indietro sia nel gioco sia nella mentalità, e soprattutto questo non si può accettare”.

I fedelissimi di Mourinho

Ma non tutta la tifoseria della Roma è pronta a scendere dal carro Mourinho. Il tecnico viene ritenuto da alcuni fan come l’unica nota positiva e la “stella” da seguire per il futuro: “Abbiamo una squadra di mezzi giocatori. In campo mancano leader, un rigorista vero, alternative, intelligenza e coraggio. L’unica cosa che abbiamo è un allenatore. Seguiamolo ora più che mai”.

