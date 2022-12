12-12-2022 11:05

Come prevedibile, la situazione Rick Karsdorp fatta scoppiare da José Mourinho alla Roma, ha reso complicatissima ogni tipo di trattativa. Il terzino destro olandese classe 1995 era stato apertamente accusato di scarso impegno dallo Special One dopo essere subentrato durante la sfida al Sassuolo al Mapei Stadium.

Da lì si è aperta una frattura insanabile, con l’ex Feyenoord ormai messo all’uscio. Al giocatore si sono interessati club come Lione e Marsiglia nella Ligue 1 francese e, in Italia, Bologna e Juventus su tutte. Ma è chiaro che, dopo le dichiarazioni tranchant di Mou e la situazione – di fatto – di fuori rosa in cui è stato relegato Karsordp, chiunque ora, come riferisce Il Messaggero, chieda alla Roma un forte sconto.