Roma-Inter: Acerbi a segno, Thuram disturba Rui Patricio ma Guida conferma, la rabbia dei tifosi di Juve e Milan

Acerbi porta in vantaggio l’Inter ma sulla sua conclusione di testa Thuram è in fuorigioco e sembra entrare in contratto con Rui Patricia, Guida chiamato all’onfield review però conferma il gol

10-02-2024 18:41

Ancora un episodio da moviola e ancora una polemica. Passano 17 minuti e nella gara tra Roma e Inter cambia subito il risultato. I nerazzurri, infatti, in difficoltà dopo i primi minuti riescono a trovare il vantaggio grazie a un colpo di testa di Acerbi dopo un’azione di calcio d’angolo, poi subito raggiunti dal gol di Mancini e ribaltati da quello di El Shaarawy. Nella ripresa i nerazzurri hanno ribaltato ancora il risultato grazie a Thuram e all’autorete di Angeliño.

Il contatto Thuram-Rui Patricio

Calcio d’angolo dalla destra per l’Inter, con Lukaku che tocca soltanto il pallone di testa e sul fronte opposto è bravissimo Acerbi a colpire il pallone e a mandare in porta sul lato opposto. I giocatori dell’Inter festeggiano ma viene immediatamente segnalato un check del Var. La causa è la posizione di Thuram, in fuorigioco e a un passo da Rui Patricio, portiere della squadra di De Rossi.

L’arbitro Guida viene richiamato da Var a riguardare l’azione all’onfield review, ma giudica il contratto tra il giocatore dell’Inter e il portiere della Roma come non influente sul gol. Per l’arbitro dunque il francese non partecipa in nessun modo all’azione e conferma la rete.

Le emozioni di Roma-Inter

Guida nel mirino dei social

Una decisione, quella di Guida, che lascia parecchi dubbi. In molti casi quando c’è un contatto tra un giocatore in fuorigioco e un difensore (in questo caso il portiere, ndr), la posizione del primo viene giudicata come influente sull’azione. Ma il direttore di gara non l’ha vista allo stesso modo.

Sui social si scatena subito la protesta dei tifosi di Juventus e Milan: “Mica gli stava dando fastidio al portiere. Gli stava solo chiedendo come stava la famiglia”, scrive Massy. “Hanno convalidato un gol con un giocatore che disturba palesemente il portiere. Siamo al ridicolo”.

Il gol del pareggio di Mancini

A distanza di qualche minuto però gli sforzi di una Roma ben messa in campo vengono ripagati dal gol di Gianluca Mancini, un giocatore che spesso è stato contestato dagli avversari ma che per una volta diventa un alleato importante: “Ha fatto la prima cosa sensata da quando seguo il calcio”, scrive un tifoso del Milan. Mentre Mike scrive: “La prima e unica vola che non ho odiato Gianluca Mancini. Solo l’Inter poteva farmelo fare”.

