Roma, intesa trovata per il rinnovo di Pellegrini

Si muovono le cose in casa Roma, dove sembra essersi risolta in modo positivo la trattativa legata al rinnovo di contratto di Lorenzo Pellegrini. il numero 7 della Roma, diventato ormai capitano, è al centro del progetto tecnico di José Mourinho, e la sua leadership in mezzo al campo è fondamentale per le mire della formazione capitolina.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe un’intesa di massima sul rinnovo per 4 milioni di euro, come Abraham. Previsto un nuovo incontro tra Tiago Pinto e gli agenti del capitano della Roma.

OMNISPORT | 15-09-2021 17:09