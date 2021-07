Roma, José Mourinho si presenta: le prime parole del tecnico

José Mourinho è arrivato a Roma e ha rilasciato subito delle dichiarazioni ai microfoni del club: “Con i Friedkin una grande empatia. Dopo il primo colloquio ho avuto la sensazione che questo non è il progetto dei Friedkin, non è il progetto di José Mourinho, non è il progetto di Tiago Pinto, questo è il progetto dell’AS Roma. È questo che ho pensato. Ed è qualcosa che mi ha colpito particolarmente. Perché, com’è noto, nella mia carriera ho avuto diverse esperienze e ho lavorato in club con situazioni simili a questa, con una proprietà straniera, mettiamola così”.

Mourinho vuole riportare la Roma in alto dopo l’ultima annata deludente: “Abbiamo terminato la scorsa stagione a 29 punti dalla prima e a 16 punti dal quarto posto. Ma un club non si giudica dall’ultima stagione. Un club si giudica da un punto di vista più ampio. E io so molto bene cosa sia l’AS Roma. Spero che il successo possa arrivare mentre io sarò qui. Perché il contratto che ho firmato è un contratto triennale. Magari sarà solo il primo contratto, forse un giorno ne firmerò un secondo. Spero che i risultati del nostro lavoro si potranno vedere mentre io sarò qui. Ma affrontiamo una cosa alla volta, anche se voglio accelerare questo processo. Non è nella mia natura lavorare e basta e non è nella mia natura aspettare troppo tempo prima di raccogliere i frutti”.

Mourinho conosce bene la piazza giallorossa: “Ho affrontato la Roma, ho giocato all’Olimpico in diverse occasioni. So quanto sia calda la tifoseria. So quanto in determinati momenti, nei momenti importanti, i tifosi possano farsi sentire. Ma la cosa incredibile è che negli ultimi venti anni i tifosi non abbiano avuto molte occasioni per essere felici. Tuttavia, la loro passione non è mai venuta meno. È molto facile essere un tifoso sfegatato di una squadra che vince sempre. Mentre vivere una situazione come questa è qualcosa di diverso. Credo abbiano bisogno di vedere la luce”.

Mourinho ha studiato bene in queste settimane i giocatori della Roma, ma si aspetta dei regali dal club sul mercato: “Mi sono preparato molto, ma è solo quando li conosci, li tocchi, ci vivi che impari a conoscerli davvero. Spero che la proprietà e Tiago Pinto me li facciano, perché ne sarei contento. Sarebbe uno stimolo in più per me. E mi darebbe un maggiore potenziale da sviluppare, con il quale iniziare il processo”.

OMNISPORT | 02-07-2021 21:04