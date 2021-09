Roma, la delusione dei tifosi: “Non è cambiato niente”

La Roma non riesce a ingranare la quarta. Dopo essere passata in vantaggio sul campo del Verona, la squadra di Mourinho ha subito la rimonta dei padroni di casa guidati in panchina dal neo arrivato Tudor. La Roma ha dimostrato troppi problemi difensivi così come avvenuto nella gara contro il Sassuolo. Stavolta però i giallorossi non sono riusciti a segnare un gol in più degli avversari e hanno finito per arrendersi contro la formazione scaligera.

Gli stessi problemi della scorsa stagione

Una buona prestazione quella della Roma di Mourinho che però nonostante questo buon avvio di stagione sembra avere ancora dei problemi da risolvere come la tenuta difensiva e la capacità di riuscire a gestire il vantaggio come accaduto contro il Verona: “La difesa della Roma (61 gol presi l’anno scorso) è praticamente uguale, ed è sempre una garanzia. Per gli avversari”. Anche Stephen è molto critico: “Incapacità totale di gestire un vantaggio, la difesa fa vomitare come con Fonseca”.

Molti tifosi fanno riferimento proprio alla gara con il Sassuolo della scorsa settimana: “Le prime avvisaglie che qualcosa non andava le avevamo viste già contro il Sassuolo, stavolta ne abbiamo avuto solo la conferma”. E c’è chi guarda già al futuro: “Prima o poi la sconfitta doveva arrivare. Ora soppeseremo davvero l’effetto Mourinho, vedremo infatti se la squadra come al solito andrà in crisi o useranno questa rabbia per tornare più forti”.

Pellegrini e il gol dell’anno

In casa giallorossa non si può fare a meno di esaltare Lorenzo Pellegrini. Nel corso degli ultimi giorni erano arrivati i complimenti di Francesco Totti che gli aveva dato una sorta di investitura sul futuro della Roma. Parole che sembrano aver sortito l’effetto sperato visto che contro il Verona, il giovane centrocampista realizza di tacco una rete capolavoro: “Gol dell’anno – scrive il giornalista Angelo Mangiante – Pazzesco, sotto il diluvio. Sotto il segno di un grande calciatore”.

I tifosi della Roma sono in estasi per la prodezza del centrocampista: “Santo cielo, capitano mio”. E in tanti sono convinti che sia stata la cura Mourinho ad aver portato il gioco ad una crescita spaventosa in questa prima parta di stagione: “Un altro capolavoro del capitano che è finalmente risorto”. Anche Matteo è incredulo: “Non so neanche cosa dire, non serve. Pellegrini maestoso, gigante. Campione”.

SPORTEVAI | 19-09-2021 20:09