Roma, la rabbia dei tifosi: “Mentalità assurda”

Rabbia in casa giallorossa. La Roma si arrende sul campo del Torino al termine di un match in cui i giallorossi hanno sofferto la maggiore voglia dei padroni di casa alla ricerca di punti salvezza. I social protestano in maniera vibrante con molti tifosi che sottolineano come la squadra sia apparsa lontana parente rispetto a quella vista in Europa League.

Europa o campionato

I giallorossi sono reduci dal passaggio del turno in Europa League che li ha proiettati in semifinale dove troveranno di fronte il Manchester United e per molti fan giallorossi questa situazione sta cominciano a essere gestita male da tecnico e dai giocatori: “Questa cosa che siccome siamo in Europa League non ci interessiamo del campionato – commenta Matteo – è una cosa veramente squallida. Poi in semifinale ne prendi quattro”. Anche Simone batte sullo stesso punto: “Io veramente non mi spiego come possiamo stare in semifinale di Europa League. Una squadra morta”.

La differenza tra la Roma di coppa e quella di campionato aumenta l’amarezza dei tifosi giallorossi che si aspettavano una prova diversa sul campo del Torino: “Siamo l’unica squadra italiana ancora in Europa e poi perdiamo contro una squadra di serie B”. Anche Caporix la pensa allo stesso modo: “Quindi per provare a vincere l’Europa League abbiamo abbandonato il campionato. Bella mentalità”.

Giocatori sotto accusa

Dopo una buona prima frazione di gioco, la prestazione della Roma scende notevolmente di intensità nella ripresa. E i tifosi sui social trovano subito i responsabili di questa situazione. “Mirante è un ex giocatore – scrive un arrabbiato Harald – Pau Lopez è scarso. Pedro è cotto. Perez è come Iturbe. Giochiamo con Cristante centrale e Fazio. Terzini Peres e Reynolds però dobbiamo giocare sempre allo stesso modo”. Anche Salvatore è molto arrabbiato: “Possibile che non ci siano tre primavera che possano giocare al posto di Peres, Fazio e Pedro? Così da essere 11 contro 11 mica per altro”.

Il primo tempo

I tifosi della Roma sono entusiasti nel primo tempo. La formazione giallorosso tiene benissimo il campo contro un Torino a caccia di punti salvezza. La prova della formazione di Fonseca è più che positivo. Ma c’è chi critica la prestazione dello spagnolo Pedro che appare lontano dalla forma migliore: “Pedro non solo è inutile ma anche dannoso. Dalle occasioni sprecate al gol che stava per causare. Palese che giochi per mancanza di alternative, però si desse una svegliata”.

SPORTEVAI | 18-04-2021 20:01