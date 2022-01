Roma, la rabbia dei tifosi sui social: “Sempre la solita storia”

06-01-2022 20:36

La Roma dimostra di non aver superato la sindrome da big match. I giallorossi cadono anche sul campo del Milan che parte fortissimo e indirizza la gara subito sui binari giusti. La squadra di Mourinho rientra con Abraham alla fine del primo tempo ma non riesce mai a trovare lo spunto giusto e nel finale arriva anche il gol del 3-1 con Leao.

Le proteste dei tifosi sui social

I tifosi della Roma protestano per le decisioni arbitrali nel corso del match del San Siro. In particolare fa discutere un episodio che ha visto coinvolti Zaniolo e Tonali, con il centrocampista del Milan che tira vistosamente la maglia al giallorosso. I fan della Roma sono infuriati: “Ma forse hanno cambiato le regole – scrive Giampa – perché vedo quelli del Mila che si attaccano spessissimo alle maglie avversari. Ma se l’arbitro non fischia vuol dire che è diventato consentito”. Anche Mauro la pensa allo stesso modo: “Se è rigore quello di Abraham è rigore anche questo. Da quando si può tirare la maglietta in area?”.

Sono diversi gli episodi che fanno discutere come un fuorigioco fischiati sempre ai danni di Zaniolo quando il giocatore si stava involando verso la porta di Maignan: “Per me questa cosa è gravissima – scrive Tiziano. Oltre al dubbio che non sia fuorigioco come non si può lasciar correre e valutare successivamente in caso di gol? Fischia solo quando Zaniolo salta l’uomo e va a tu per tu con Maignan. Ma non scherziamo”.

Roma: i tifosi trovano i colpevoli

Ma oltre alle decisioni arbitrali, i tifosi della Roma trovano anche i colpevoli di una sconfitta che ha messo in evidenza ancora una volta i limiti della squadra di Mourinho: “Chi parla di arbitri come problema principale della Roma, guarda il dito e non la luna. E vi do una pessima notizia: non è nemmeno il problema secondario”. Anche per Tommi ci sono altri problemi: “Squadra titolare lenta, impacciata e impaurita contro il Milan B che se la mangia fisicamente e mentalmente. Ci vogliono almeno 4-5 di tutto rispetto per fare il salto di qualità”.

Mourinho finisce sotto accusa

I tifosi non risparmiano neanche Mourinho: “Se fossi nei panni della dirigenza della Roma penserei a una sua sostituzione. La Roma non gioca bene, è attardata in classifica e fa rimpiangere la squadra di Fonseca”. Anche Ala la pensa allo stesso modo: “Mourinho è stata un’esca involontaria dei Friedkin a cui abbiamo abboccato in molti. La squadra è mediocre, costruita male, soldi spese male e gioco inesistente. Un fallimento”.

