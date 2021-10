27-10-2021 12:37

In casa Roma alcuni giocatori sono stati puniti da Mourinho dopo la figuraccia in Conference League, dove i giallorossi hanno perso 6-1 con il Bodo-Glimt. Tra questi ci sta Diawara, ma l’agente del centrocampista non sta gradendo l’atteggiamento del tecnico portoghese.

Ecco le sue parole: “Non capisco il messaggio. Deve espiare una colpa? C’è una sollecitazione verso gennaio? Così facendo crea solo disagi e non solo a lui”.

OMNISPORT