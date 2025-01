Roma-Lazio: niente Guida, il derby tocca a Pairetto. La cornetta di Mou, il gol di Acerbi e sui social è già polemica

Cambia il fischietto per il derby dell’Olimpico con Guida fermato da un infortunio: sui social sale la tensione con i tifosi giallorossi che lanciano l’allarme sulla nuova designazione

Una situazione decisamente insolita ma non inedita: a poco più di 24 ore dal derby tra Roma e Lazio cambia infatti il fischietto che arbitrerà una delle gare più attesa della giornata. Non ci sarà Marco Guida, al suo posto Luca Pairetto.

Guida non ci sarà: cosa è successo

A meno di 24 ore dal fischio d’inizio, l’Aia ha infatti comunicato che c’è stato un cambio di designazione per la sfida tra Roma e Lazio. Marco Guida, l’arbitro che era stato scelto per il derby della Capitale, ha accusato un piccolo problema fisico e non potrà essere del match. Al suo posto ci sarà Luca Pairetto che in un primo momento era stato scelto come quarto uomo del derby, ruolo che invece sarà occupato da Daniele Chiffi, tornato in Italia dopo essere stato impegnato nella semifinale di Supercoppa italiana tra Inter e Atalanta. Al Var ci sarà sempre Mazzoleni con Pezzutto come Avar.

La rabbia dei tifosi della Roma

La notizia arrivata solo da pochi minuti e rimbalza immediatamente sui social scatenando la rabbia dei tifosi della Roma che non sono felici per il cambio di arbitro. “Quando gli server una mano ci sta sempre l’amico loro Pairetto”, scrive Fra. E ancora: “Baroni può sorridere, recuperati Noslin, Lazzari e Pairetto”. Su X uno degli episodi maggiormente citati è il gol realizzato da Acerbi nel match contro lo Spezia del 24 maggio del 2022 e in chiaro fuorigioco. In quella occasione Pairetto fece riprendere il gioco prima di aspettare il check della sala Var che avrebbe annullato la rete.

La cornetta di Mourinho

Nonostante i precedenti siano favorevoli ai giallorossi che con Pairetto hanno conquistato 9 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, negli ultimi tempi i rapporti sono stati piuttosto tesi in particolare quando in panchina c’era José Mourinho. In particolare nel corso del match tra Roma e Verona, il tecnico portoghese mimò il gesto della cornetta del telefono e vene anche espulso. Mentre in un’altra occasione intervenne anche su un rigore concesso nel corso del match tra Udinese e Lazio: “Pairetto ha fatto bene come sempre, fa sempre bene il suo lavoro”, in maniera chiaramente sarcastica.