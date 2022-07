24-07-2022 10:06

Ci sono scambi nel mondo del calcio che si rivelano situazioni “win-win”: in cui tutte le parti coinvolte riescono ad ottenere un vantaggio rispetto alle situazioni precedenti. Ma si possono creare casi anche all’opposto in cui entrambe le squadre finiscono per avere la peggio. E’ questa la fattispecie che riguarda lo scambio di mercato avvenuto qualche anno fa: a prendere la strada di Napoli fu il difensore Manolas, direzione opposta invece per il centrocampista Diawara.

Diawara: una scommessa mai esplosa

Quella di Amadou Diawara è una storia molto particolare. Il centrocampista guineano si era messo in grande evidenza nella stagione 2015-2016 con la maglia del Bologna quando era appena 19enne. Alla fine di quella stagione forzò la sua cessione al Napoli e con gli azzurri fece vedere sprazzi davvero interessanti, facendo pensare che il club partenopeo avesse trovato il calciatore del futuro. Chiuso però dalla presenza d Jorginho, il Napoli decise per la cessione alla Roma nel 2019 inserendo nella trattativa che portò all’ombra del Vesuvio, Kostas Manolas.

Diawara: la disastrosa esperienza romana

Arrivato ancora giovanissimo, appena 22enne, nella capitale c’erano grandi speranze per il futuro del centrocampista che sembrava avere tutte le caratteristiche per poter essere un giocatore di altissimo livello: forte fisicamente, ottimo senso della posizione e buona tecnica. A Roma però le cose non sono andate come si sperava. Il calciatore non è mai riuscito ad avere l’impatto sperato e forse a mettere la parola fine sulla sua esperienza è stato anche la sconfitta a tavolino arrivata nella stagione 2020-2021 quando il giocatore fu inserito erroneamente nella lista dei calciatori under22 nonostante avesse già compiuto 23 anni.

Roma, Diawara finisce nel mirino dei tifosi

Nelle ultime due stagioni la Roma sembra aver escluso il giocatore dal suo progetto tecnico, ma non riesce a trovare per lui nessuna destinazione gradita. Una situazione che sta scatenando la rabbia di alcuni tifosi che ora si lanciano al suo attacco. Nelle ultime ore è saltata anche la possibilità di un trasferimento al Galatasaray.

“Ma non si può rescindere il contratto per inadempienza professionale visto che l’anno scorso ci danneggiò rifiutando Valencia e Wolves? Questo è solo un parassita”, scrive Guido. Anche Silvia si lancia contro il calciatore: “Quando lo prendemmo ero preoccupata perché mi sembrava scarso e infatti non mi sbagliavo ma mai avrei potuto immaginare che si sarebbe rivelato anche una zavorra”. Mentre Roberto commenta: “La Roma non gli deve trovare nulla, se lui vuole continuare a fare il calciatore se la trovasse da solo. A questa Roma non deve fregare più nulla di questi parassiti”.

