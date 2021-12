Roma, le rivincite di Bergamo fanno esultare i tifosi

18-12-2021 17:14

La Roma sbanca Bergamo, ribalta l’Atalanta con un poker da sogno in una gara concreta e di sofferenza, ma senza grandissimi rischi, che rilancia le ambizioni dell’undici di Mourinho. Due volte Abraham, Zaniolo e Smalling vanificano la autorete di Cristante per il momentaneo 1-2 al tramonto del primo tempo. Sui social, il tifo giallorosso si gode la prestazione e si le sue belle rivincite.

Roma, primo tempo da incorniciare per Zaniolo

Dopo il gol lampo di Abraham quando nemmeno è trascorso un minuto, nella prima frazione, a prendersi la scena è Zaniolo. Parte male, con l’ammonizione inutile rimediata dopo pochi minuti che fa infuriare i tifosi: “Sti falli però no Zaniolo”, scrive qualcuno e: “Fallo stupido senza senso questo di Nico”, commenta un altro supporter. Al 27′, il numero ventidue trova il primo gol in Serie A dopo quasi due anni e fa esplodere i social giallorossi: “Finalmente, Nicolò Zaniolo” esulta qualcuno e ancora: “Mammamia Nicolò”. A gioire sono anche i tifosi dell’Inter che vedono allontanarsi in classifica l’Atalanta: “Zaniolo, vecchio cuore nerazzurro. E si va in fuga”.

Le paure di tifosi della Roma

L’autogol di Cristante al primo di recupero accende le paure dei tifosi della Roma, che temono per il ritorno della Dea nella ripresa. C’è chi scrive: “Stai a vedere che questi la ribaltano” e chi esagera: “Vabbè cerchiamo di limitare il numero di gol che ci faranno nel secondo tempo a 3, se finisce 4-2 è meglio di come pensavo”, o ancora: “Giocatevi risultato finale 1“. Non manca chi se la prende con Irrati: “La partita è finita quando è stato espulso De Roon per la gomitata a Miki. Ah, non è stato espulso?” e chi per il rosso a Felix nella gara con lo Spezia: “Ora serviva Felix in contropiede è sempre colpa degli arbitri“.

Roma all’inglese

Nella ripresa, però, la Roma regge. Al 72′, Smalling trova il tris e si prende i meritati complimenti dei social. C’è chi sottolinea l’ottima prova difensiva del centrale inglese: “Duellare fisicamente con Duvan Zapata è una delle cose più difficili che un centrale di Serie A si ritrova a fare durante la stagione. Oggi Smalling l’ha dominato” e ancora: “Ma Smalling oggi ha completamente bullizzato Zapata, non ha perso un duello. A tratti il colombiano mi ha fatto pietà”. Passano 10′ e tocca ad Abraham chiudere il conto e scatenare i social: “Abraham migliore in campo, oggi sontuoso” oppure: “Corre, lotta, segna, difesa, attacco, carica la squadra. Semplicemente Tammy Abraham”, “Grandissima partita e super Abraham“.

Roma, la rivincita dei tifosi di Mourinhi

Al triplice fischio finale, i tifosi giallorossi esaltano Mourinho. C’è chi scrive: “Perché fidarsi di Mourinho? Per questo. Grande, grandissima Roma”, un altro tifoso sottolinea: “Partita pressoché perfetta della Roma. Grinta, cattiveria, gioco. Date i ricambi a Mourinho e ci divertiremo” e un altro polemizza: “Atalanta di qua Atalanta di la , gioco bello di qua gioco bello di la, e alla fine ha preso una rullata da Mourinho che prima della partita aveva detto che non avrebbe firmato per un pareggio”, o anche: “Solo i giornalisti che hanno giocato a pallone a mala pena all’oratorio possono dare Mourinho per finito”.

