Roma-Lecce, moviola: Focus sul rigore-lampo e il penalty negato ai pugliesi

06-11-2023 05:53

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Iniziato all’arbitraggio dal cugino Raffaele, arbitro internazionale di pallanuoto, in due anni Andrea Colombo, la scelta di Rocchi per Roma-Lecce, si è pian piano affermato come tra i più affidabili della serie A ma come se l’è cavata ieri all’Olimpico?

I precedenti di Colombo con le due squadre

Per l’arbitro della sezione di Como è stata solo la terza partita ufficiale con la Roma. Positivi i due precedenti: la vittoria a Torino 1-0 e il pareggio nell’ultima partita della scorsa stagione 2-2, contro la Salernitana. Un solo precedente che coincide con 1 sconfitta per il Lecce. 1-0 sul campo del Sassuolo nella stagione 2022/23.

Colombo ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Baccini e Margani, con IV uomo Fourneau, Maggioni al Var e Piccinini all’Avar l’arbitro Colombo ha ammonito sette giocatori, di cui due della squadra di Mourinho: 17′ Banda (L), 27′ Dorgu (L), 76′ Renato Sanches (R), 77′ Ramadani (L) 81′ Touba (L), 87′ Strefezza (L), 89′ Llorente (R ).

Roma-Lecce, i casi da moviola

Questi i principali casi dubbi. Al 2’ Dybala calcia da pochissimi passi e Baschirotto devia in angolo con una mano, anche se in maniera quasi impercettibile. L’arbitro viene richiamato all’on field review, torna in campo e indica il dischetto del rigore: penalty poi respinto da Falcone a Lukaku. Al 37’ il Lecce protesta per un presunto mani in area di Karsdorp su conclusione dal limite di Banda: l’intervento dell’esterno olandese della Roma è però con il corpo. Al 70’ proteste del pubblico per un retropassaggio di Baschirotto a Falcone, ma il difensore gioca il pallone col ginocchio, dunque il portiere può bloccare con le mani.

Per Marelli corretto il rigore per la Roma

A fare chiarezza sull’episodio iniziale è Luca Marelli. L’esperto di Dazn spiega in merito al fallo di mani di Baschirotto: “il calcio di rigore è corretto. Si è deciso per l’aumento del volume corporeo e sono assolutamente d’accordo”. Promosso dunque il fischietto comasco nel 2-1 della Roma sul Lecce.