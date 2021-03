Roma, lesione al polpaccio per Mkhitaryan: in stampelle a Villa Stuart

Comincia a preoccupare la Roma la condizione fisica di Henrikh Mkhitaryan, che in un primo momento invece sembrava avesse bisogno solo di qualche giorno per recuperare. L’infortunio al polpaccio rimediato in Europa League è molto delicato da curare.

Questa mattina, Henrikh Mkhitaryan si è recato a Villa Stuart per dei controlli al polpaccio destro infortunato giovedì contro lo Shakhtar Donetsk: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione. Sarà valutato giorno per giorno.

Il giocatore è arrivato in clinica con le stampelle. Già che l’armeno ha bisogno delle stampelle per camminare, non è certamente un buon segno per i giallorossi e per lui stesso.

Salterà la partita contro il Parma di oggi, quella di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk di giovedì e quella contro il Napoli di domenica prossima. Dopodiché ci saranno le due settimane di sosta per le nazionali, dove Mkhitaryan potrà recuperare con ancora più calma.

Sarà da valutare, quindi, per la sfida contro il Sassuolo del 3 aprile, anche se sarebbe già un’impresa averlo a disposizione per quella data.

OMNISPORT | 14-03-2021 12:53