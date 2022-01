Moggi duro su Mourinho: "Viene da tre esoneri, non ha più carisma"

L’ex dirigente bianconero Luciano Moggi, nel suo intervento ai microfoni di Radio Radio, ha scelto di commentare la scelta della Roma di esonerare Fonseca e di prendere come primo allenatore José Mourinho. Ecco le dure parole di Moggi:

“La Roma ha preso Mourinho perché si chiama Mourinho, perché è stato un grande allenatore. Considerando il gioco che vedo nella Roma attuale e quello che vedevo con Fonseca devo dire che lavorava molto meglio Fonseca di Mourinho, perché aveva una squadra più debole e senza tanti rinforzi. Tra l’altro aveva 7-8 punti di più della Roma di adesso. La società ha fatto una scelta ma ha portato un allenatore che viene da 3 esoneri ed evidentemente c’è qualcosa in lui che non funziona più. All’Inter era scattante sulla linea e diceva tutto quello che c’era da dire. Adesso non ha più le movenze di un tempo. Le fa per dimostrare che è Mourinho. Una volta aveva un carattere, oggi lo vedo senza il carisma di un tempo e questo la dice lunga. Ripeto, la Roma ha fatto una scelta ed evidentemente sapevano della scelta che facevano ma può darsi abbiano sbagliato. Uno che viene da 3 esoneri probabilmente non l’avrei preso”.