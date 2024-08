Roma m...nel video di squadra norvegese, i tifosi giallorossi si scatenano

La clip di presentazione del nuovo bomber del Bodoe Glimt diventa l'occasione per insultare la squadra che li aveva battuti in Conference League

Per la Roma quella Conference League vinta due anni fa resta indimenticabile: ci sono tifosi che si sono tatuati Tirana, sede della finale, sul braccio e che non dimenticano l’esultanza per l’ultimo trofeo vinto dai giallorossi. Guai, quindi, a chi tocca quella cavalcata che portò la squadra, all’epoca allenata da Mourinho, ad alzare in cielo la coppa grazie al gol di Zaniolo contro il Feyenoord. Ecco quindi che un video diffuso dal Bodoe Glimt, formazione che fu eliminata da quella Roma, ha scatenato una bufera.

Nel video del Bodoe insulti alla Roma

Sembrava una presentazione di un nuovo acquisto come tante. Quelle classiche clip in cui un club dà il benvenuto al nuovo arrivo. Ma nell’ultima creazione social del Bodo Glimt per accogliere il nuovo attaccante Philip Zinckernagel, i social media manager del club norvegese hanno deciso di inserire un insulto alla Roma.

Adesivi offensivi inquadrati nella clip

Nel video di presentazione di Philip Zinckernagel, infatti, appare un insulto contro la Roma: in particolare, si vede come il calciatore stia guardando un video di Zorro (con cui ha in comune appunto l’iniziale del cognome) su un computer portatile, ma verso la fine vengono inquadrati degli adesivi attaccati al pc e uno di questi recita “Roma m…a”.

Chiudendo il computer tra i vari stickers spicca centralmente anche l’adesivo quello che sembra il viso di Nuno Santos all’interno di un mirino. L’ex preparatore dei portieri giallorosso e membro dello staff di José Mourinho, era infatti stato protagonista di una rissa con l’allenatore del Bodo Kjetil Knutsen nella gara di andata dei quarti di Conference League persa 2-1 in Norvegia (poi la squadra giallorossa vinse 4-0 al ritorno).

La gaffe di Solbakken

Chissà chi se ne è accorto, fatto sta che tra i tifosi giallorossi il video è diventato virale e sotto il post del Bodo non si sono fatti attendere i commenti indignati e ironici dei supporters giallorossi che hanno risposto per le rime. Insulti di vario genere e diverse immagini di Zaniolo. A ricordare la tripletta segnata nella gara di ritorno che sancì l’eliminazione dei portoghesi e il passaggio del turno. Tra i like al video su Instagram è spuntato anche quello di Ola Solbakken, norvegese di proprietà della Roma ora in prestito all’Empoli. Un dettaglio che non è sfuggito ai tifosi romanisti: “togli inmediatamente il like”