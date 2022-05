25-05-2022 10:21

La vigilia della finalissima di Conference League in programma questa sera tra Roma e Feyenoord è stata annunciata da una serie di scontri ininterrotti che hanno imposto l’intervento delle forze dell’ordine. A Tirana si respira una tensione ineguagliabile: gli scontri tra le due tifoserie e con la polizia albanese hanno portato a contare ben 60 fermati, 48 dei quali italiani.

Gli scontri di Tirana

“Almeno altri 15 supporter” della squadra giallorossa, secondo quanto riferito da un portavoce delle forze dell’ordine, sarebbero stati “accompagnati” in una stazione di polizia. Intanto il numero dei feriti nel corso degli incidenti fra tifosi di Roma e Feyenoord e polizia qui a Tirana è salito a dieci. Oltre all’albanese colpito alla testa e ai due italiani, ci sono sette poliziotti, uno dei quali è “in stato grave”. Lo fa sapere una portavoce del ministero della Sanità albanese.

Aumenta anche il conto dei feriti, ora almeno 15, tre dei quali sarebbero cittadini italiani. A darne notizia l‘agenzia ANSA che ha descritto un contesto di indubbia esplosività legata alla partita che deciderà l’assegnazione del trofeo esposto in una delle principali piazze di Tirana, fino a questi ultimi giorni.

Rissa e scontri tra tifosi

Stando a quanto riferisce, nel dettaglio, il Corsport, in uno di questi alterchi un 45 enne albanese è rimasto seriamente ferito alla testa e portato in ospedale, mentre si trovava all’interno della fan zone che ospitava un gruppo di ultras del Feyenoord. L’uomo non è in pericolo di vita.

Secondo il titolare del locale dove si è consumato lo scontro fisico, durante la rissa con gli olandesi un suo amico lo avrebbe colpito con una sedia nel tentativo forse di difendersi, in maniera involontario, per sbaglio.

L’incidente: ferito per errore da un amico

Nove tifosi del Feyenoord sono stati condotti in commissariato per accertamenti. Il titolare del Dorgen Bar, dove è avvenuta la rissa, racconta:

“Tutto è cominciato quando l’uomo che poi è stato picchiato, per provocare i tifosi olandesi, ha cominciato a inneggiare alla squadra giallorossa, urlando ‘Roma, Roma’. Nonostante i tentativi del nostro staff di placare gli animi, è nata una rissa fra tre albanesi, fra cui il provocatore, e i tifosi olandesi. Ad avere la peggio sono stati i primi. Una curiosità: a dare la sediata che ha steso l’uomo non è stato un olandese ma un suo amico, albanese come lui, che nella concitazione ha sbagliato mira”.

