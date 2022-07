Roma: Mayoral, Villar e Kluivert tornano giallorossi

01-07-2022 12:32

Tra il mercato in entrata e quello in uscita, c’è da registrare anche la voce rientri.

Alla luce dei fatti, sono dei veri e propri a cui sarà importante trovare una sistemazione per non affollare il ritiro che partirà tra pochi giorni. Oltre ai giovani Providence, Coric e Bianda, sono tornati alla casa base anche Gonzalo Vilar, Borja Mayoral (il cui cartellino è però di proprietà del Real Madrid, ndr) e Justin Kluivert.

Questi tre giocatori sono tutti fuori dal progetto di Mourinho e non sono stati riscattati dalle rispettive squadre di provenienza in cui erano in prestito. Nelle ultime ore, è tornato a Roma anche Bryan Reynolds, che tuttavia è già stato nuovamente ceduto al KVC Westerlo.

Molto lavoro quindi per Pinto che deve accelerare per non dare pensieri a Mourinho.

