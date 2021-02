Roma-Milan, Fonseca: "Non voglio trovare scuse"

La Roma incassa un’altra pesante sconfitta contro una grande squadra. Lo scontro diretto a San Siro contro il Milan finisce 1-2 per i rossoneri.

Al termine della gara, Paulo Fonseca ha parlato a ‘Sky Sport’, spiegando le ragioni della débacle interna, una chance mancata per avvicinare il secondo posto e rientrare tra le prime quattro: “Siamo entrati male, principalmente perché le situazioni create dal Milan sono stati palloni persi nella nostra fase di costruzione. Non siamo entrati bene, in una squadra come il Milan è difficile. Penso che abbiamo equilibrato la partita e giocato il nostro calcio”.

Il tecnico portoghese non ha poi voluto commentare gli episodi arbitrali: “Non voglio parlare di arbitri. Sarebbe facile in questo momento trovare scuse, ma non voglio farlo”.

Fonseca ha chiuso parlando delle mancanze della squadra contro le altre big: “La verità è che non vinciamo gli scontri diretti ed è questione di dettagli, non tanto offensive ma più difensive. Abbiamo perso tanti palloni in uscita e abbiamo permesso al Milan di partire velocemente in contropiede. Siamo stati passivi in molte situazioni individuali”.

OMNISPORT | 28-02-2021 23:48