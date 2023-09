Pioli: "Contro la Roma vittoria importante. Jovic? Troveremo un ragazzo volenteroso"

Le parole dell'allenatore Stefano Pioli dopo il successo del Milan contro la Roma di Mourinho: parola anche a Rafa Leao

01-09-2023 23:34

Un eclatante Milan continua a regalare gioie e conferma l’ottimo periodo di forma anche contro la Roma. All’Olimpico, nella gara valevole la terza giornata nel campionato di Serie A 2023/24, la sfida termina con un 1-2 che poco evidenzia il domino dei rossoneri. A decretare la terza vittoria consecutiva degli uomini di Pioli sono state le reti di Giroud, ancora freddo dal dischetto, e una spettacolare semirovesciata di Leao. Spinazzola, nel recupero, riaccende la speranza della Roma, ma il Diavolo resiste fino al triplice fischio.

Le parole di Pioli dopo Roma-Milan

Intervistato da DAZN al termine del match, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha applaudito la prestazione del Milan:

La continuità è importante e sono molto soddisfatto. In dieci abbiamo sofferto, ma con personalità e con generosità. Si tratta di una vittoria importante con un avversario difficile. Volevamo iniziare bene un calendario non facile e lo stiamo facendo. Ma siamo consapevoli che ci sono delle cose da migliorare.

In seguito:

Non pensiamo a ciò che è stato fatto lo scorso anno. Mi è piaciuto come abbiamo tenuto palla senza subire situazioni pericolose. La squadra sta bene in campo ed è l’inizio che volevamo. Continuiamo a vedere buone prestazioni. Questa sera abbiamo fraseggiato, accelerato quando necessario e in quell’ora ho visto un Milan di buon livello. In seguito, un po’ per fatica, un po’ per inferiorità numerica è chiaro che siamo calati.

Le parole di Pioli su Leao e Jovic

Parole al miele di Stefano Pioli su Leao:

Mi auguro che possa segnare tanto. Ha le capacità per farlo ma deve continuare a muoversi come fatto questa stasera. É stato punto di riferimento per la fase offensiva. Rafa è un giocatore eccezionale e deve solo continuare così. La sua volontà, la sua disponibilità e la sua crescita dal punto di vista mentale è evidente. Lui è molto sereno e motivato.

Stefano Pioli sull’arrivo di Jovic e sulle varie operazioni di mercato:

Lui faceva parte della lista dei giocatori che stavamo cercando. Arriva da una stagione difficile e troveremo un ragazzo voglioso con molta qualità e talento. Sono sicuro che ci darà una mano. Riguardo il mercato, sono molto soddisfatto dell’operato del club. Derby con l’Inter? Sarà un esame difficile, ma ci prepareremo al meglio.

L’allenatore rossonero ha risposto alla domanda su Loftus-Cheek:

É molto forte. Lui il duello ce l’aveva con un avversario inferiore dal punto di vista fisico. Dispiace per l’ammonizione altrimenti non lo avrei tolto. Può essere un centrocampista completo che fa bene nelle due fasi.

Le parole di Leao

Dopo Stefano Pioli, le parole dell’autore del secondo gol del raddoppio rossonero, Rafa Leao: