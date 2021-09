Roma, Mourinho contento a metà e polemico per il rosso a Pellegrini

Un 1-0 più sofferto del previsto quello ottenuto dalla Roma all’Olimpico contro l’Udinese, squadra che nel secondo tempo, come ammesso da Mourinho nel post-partita, ha messo più volte in apprensione i giallorossi.

“La prossima partita è sempre la più difficile. Detto questo, i primi 35′ sono stati i nostri migliori di tutta la stagione; avevamo la partita in tasca. Nel secondo tempo abbiamo perso il controllo, però siamo sempre stati squadra, nei minuti più difficili” ha esordito il portoghese.

“Non abbiamo avuto nessun problema nel finale, la squadra si è compattata. Partita difficile, però i 3 punti sono meritati. Pellegrini? Non so se ci sono meccanismi legali in Italia per farlo giocare, nel caso dobbiamo fare di tutto per farlo giocare se c’è una possibilità, perché nessuno può dire che quello fosse un fallo da giallo” ha affermato polemico Mourinho prima di dedicare poi un pensiero alle altre big.

“Per arrivare al livello delle migliori ci serve tempo, poi altro che non vado a discutere adesso. Lavoro molto bene con le persone che abbiamo, io riesco a dare il contributo basato sulla mia conoscenza; abbiamo bisogno di tempo per lavorare”.

Chiusura finale per Calafiori che nel primo tempo ha avuto il merito, tra le altre cose, di servire l’assist decisivo a Tammy Abraham.

“Ha giocato bene, ha rischiato di più rispetto all’ultima partita. Ha fatto una fantastica azione per il gol, deve avere più fiducia in sè stesso e nel suo corpo, perché ha avuto tanti problemi gravi. Non si deve spaventare per piccole cose, chiedere il cambio per la prima sensazione negativa. Un ragazzo fantastico, con un cuore giallorosso: significa tanto per noi, sarà contento e io sono contento di lui” è stata la chiosa dell’allenatore ex Tottenham.

OMNISPORT | 23-09-2021 23:24