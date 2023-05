Il tecnico, agli Internazionali d'Italia per vedere la partita di Djokovic, ha parlato della sua avventura in giallorosso.

12-05-2023 19:56

La Roma è in vantaggio sul Bayer Leverkusen dopo la semifinale d’andata di Europa League e ora potrebbe così conquistare la seconda finale europea consecutiva con José Mourinho in panchina. Intanto, il tecnico portoghese si è recato agli Internazionali d’Italia per assistere all’esordio nel torneo di Novak Djokovic contro Tomas Martin Etcheverry.

Come riportato dal Corriere dello Sport, alcuni cronisti gli hanno chiesto nell’occasione se avesse deciso il suo futuro. Mourinho ha detto sì. Allora alla nuova domanda “E qual è?”, il tecnico ha risposto in modo ironico con “La partita“. I dubbi sulla sua permanenza alla Roma nella prossima stagione così restano ancora.