Roma, Mourinho: "Stop agli olé? Serve rispetto"

20-03-2022 21:04

Il tecnico della Roma José Mourinho a Dazn ha spiegato perché si è rivolto ai tifosi nel primo tempo per fermare gli olé di scherno alla Lazio sotto 3-0: “Non mi piace sentire gli “olè” e non mi piace che i giocatori lo interpretino nel modo sbagliato. Non mi piace neanche nel finale, figuriamoci al minuto 43. Non voglio che sentano che sia finita, non a caso poco dopo Ibanez perde palla su Immobile. Possiamo vincere anche di quattro o cinque ma con rispetto”.

Sulla partita: “Grande prestazione, la vittoria contro l’Atalanta è stata già una vittoria solida anche se con un risultato diverso. Oggi è stato veramente speciale perché sembrava che tutto quello che avevamo pianificato è stato messo in campo, la Lazio nel secondo tempo ha provato a giocare con orgoglio ma non abbiamo mai perso il controllo. Non ci sono dubbi, i ragazzi hanno meritato la vittoria. Quando voi dite che Abraham è fantastico io non sono d’accordo, può fare ancora di più”.

OMNISPORT