Roma, Pau Lopez ufficiale al Marsiglia

Il Marsiglia ha ufficializzato l’acquisto di Pau Lopez. Il portiere arriva dalla Roma in prestito con diritto di riscatto a 11 milioni che può tramutarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi (20 presenze). L’estremo difensore spagnolo rimarrà comunque nella Capitale fino al 17 luglio per proseguire il suo programma di recupero dopo l’infortunio alla spalla. A Roma oggi c’era l’agente Jorge Mendes per accelerare nella trattativa che potrebbe portare il portoghese del Wolverhampton Rui Patricio in giallorosso al posto di Pau Lopez.

OMNISPORT | 08-07-2021 19:56