Roma, Pellegrini: "Abraham è stato coraggioso. Mourinho incredibile"

07-12-2022 15:58

Nella passata stagione la Roma è tornata a vincere con il trionfo in Conference League. Quest’anno vuole fare ancora meglio e conta di sicuro sul proprio capitano Lorenzo Pellegrini. In un’intervista concessa a FourFourTwo, il centrocampista ha parlato di Tammy Abraham: “È stato molto coraggioso, alla sua età. Non giocava sempre al Chelsea – ha detto -. Accettando la Roma ha accettato una sfida e si è messo alla prova”.

“Con il giusto lavoro e la giusta mentalità può diventare uno dei migliori attaccanti del mondo“, ha aggiunto Pellegrini. Il capitano ha poi parlato di José Mourinho: “È un allenatore che ha scritto la storia del calcio, ha trasformato lo sport e fa ancora di tutto per continuare a vincere – le sue parole -. È incredibile. Nell’ultimo anno e mezzo, ho avuto una nuova sensazione. Riesce a trasmettere emozioni da mettere poi in campo”.