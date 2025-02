Roma-Porto, la città in stato d’allerta: l’alleanza tra i portoghesi e la Lazio per un match ad alto rischio

La gara di ritorno di Europa League viene considerata ad alto rischio dalle istituzioni. L'Olimpico avrà due settori chiusi ma sarà caldissimo per il match.

Roma-Porto preoccupa. Non per una mera questione di campo, con gli uomini di Ranieri che dovranno comunque sudarsi la qualificazione a seguito dell’1-1 dell’andata. Ciò che tiene in fermento l’intera città è la questione di ordine pubblico, ancor di più dopo quanto accaduto nella precedente gara con l’Eintracht. Ad aggravare la situazione c’è l’alleanza tra i lusitani e i tifosi della Lazio.

La Roma si prepara al Porto

Manca poco per conoscere il destino europeo della Roma di Claudio Ranieri. Mentre l’UEFA prosegue la sua indagine per le polemiche del club giallorosso sulla gara di andata, la squadra si prepara per giocare quella di ritorno. Il match è in programma giovedì 22 febbraio alle 18.45 presso lo stadio Olimpico. A tenere banco, tuttavia, non c’è solo la componente sportiva con la qualificazione assolutamente in bilico.

Alleanza tra lusitani e tifosi laziali

C’è infatti da monitorare con attenzione e soprattutto prevenire possibili scontri tra le due tifoserie. Il caso Eintracht è ancora nella memoria, in questo caso la partita viene considerata ad alto rischio da parte delle istituzioni. Il motivo è da ricercarsi in particolar modo nel feeling esistente tra i sostenitori del Porto e quelli della Lazio, con questi ultimi che – come sappiamo – non vanno molto d’accordo con i cugini.

Una gara già definita ad alto rischio dalle autorità portoghesi la settimana scorsa (anche se a parte qualche fuoco d’artificio fuori all’albergo dei giallorossi) non sono stati registrati incidenti. Le forze dell’ordine italiane non vogliono farsi trovare impreparate e nel corso di queste ore stanno monitorando anche le chat sui social per verificare se ci sono stati contatti tra la tifoseria della Lazio e quella del Porto.

Curva Nord incompleta: due settori chiusi

C’è chi parla di una vera e propria alleanza, che potrebbe spingere i tifosi della Lazio ad aizzare gli “amici” nei confronti dei supporter rivali. Intanto la Roma ha ufficializzato la chiusura parziale della Curva Nord: decisione presa dall’UEFA in considerazione proprio dei fatti avvenuti con l’Eintracht. Nello specifico resteranno vuoti i settori 48 e 49. Ciò non impedirà all’Olimpico di essere rovente, come preannunciato, per il delicato incontro.