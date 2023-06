Roma, preso N'Dicka: è in viaggio verso la capitale

Bruciata la concorrenza del Milan, che si era inserito nelle ultime ore nel tentativo di strappare il giocatore ai giallorossi

13-06-2023 11:19

N’Dicka è un giocatore della Roma: manca soltanto la firma. Dopo il francese Aouar, questo è il secondo acquisto dei giallorossi in vista della prossima stagione. Il difensore dell’Eintracht Francoforte è in viaggio verso la capitale dove sottoscriverà un contratto almeno fino al 2027 a circa tre milioni netti a stagione. Arriva alla corte dei Friedkin a parametro zero.

La Roma ha così bruciato la concorrenza del Milan, che si era inserito nelle ultime ore per provare a strappare in extremis il giocatore ai capitolini. Ma ha prevalso il club giallorosso che si era mossa da tempo.