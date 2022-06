Roma, rebus Diawara: rifiuta le destinazioni

16-06-2022 17:36

Rebus sul futuro di Diawara alla Roma, col centrocampista che continua a rifiutare qualsiasi soluzione in sede di mercato. Il calciatore, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe dato parere negativo all’ennesima offerta, lasciando la Roma ancora appesa a un filo.

La Rosea, inoltre, riporta che i giallorossi sarebbero arrivati al punto di rottura totale. Il club, infatti, sarebbe scontento dell’ennesimo rifiuto del calciatore, atteggiamento intransigente che non piace assolutamente ai capitolini. Il rischio, per Diawara, è quello di finire fuori rosa come già successo in passato ai compagni di squadra Santon e Fazio.

