Roma, ricorso respinto: resta il 3-0 a tavolino col Verona

Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha ufficialmente respinto il ricorso presentato dalla Roma riguardo il caso Amadou Diawara, inserito nella lista sbagliata nella sfida contro il Verona.

La controversia risale alla prima giornata di campionato, nel match concluso per 0-0. Un errore nella compilazione è però costata la sconfitta per 0-3 a tavolino, comminata dal Giudice Sportivo e confermata dal CAS in appello.

Il CEO Guido Fienga aveva presentato il ricorso, discusso oggi pomeriggio. Il CONI ha deciso di confermare la sentenza respingendo dunque le richieste del club giallorosso.

Anche la classifica di Serie A non subirà dunque mutamenti: la Roma rimane al sesto posto a 50 punti, pari col Napoli, mentre il Verona rimane a 38, soltanto un punto sotto il Sassuolo ottavo.

OMNISPORT | 15-03-2021 20:59