Roma, Sabatini: "Finale Europa League? Non mi sbilancio"

L'opinione dell'ex dirigente romanista

30-05-2023 16:03

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha dato la propria opinione sulla finale di Europa League di domani sera. Le sue dichiarazioni a La Voce Giallorossa: “In virtù del fatto che Mourinho non ha mai perso una finale UEFA e che il Siviglia non ha mai perso una finale di Europa League formulare un pronostico è una cosa scellerata e non lo farò. Quello che so è che Mourinho è riuscito a dare un‘architettura psicologica e tattica alla squadra, può competere contro chiunque. Anche da un punto di vista nervoso la Roma è ormai abituata a combattere qualsiasi partita come una guerra, quindi sarà certamente all’altezza della situazione”.

Che ne pensa dei Friedkin?

“Come dite voi, silenziosi ma operativi. Hanno fatto il massimo portando Mourinho qui, pagandolo molto ma sapendo di aver portato un campione. Ho una grande considerazione. Stare in silenzio nel calcio è difficile, chiunque arriva nel calcio si mette subito in vetrina e combina qualche guaio. La grande discrezione dei Friedkin è una vera novità per il calcio italiano”.

Che voto dà alla stagione della Roma?

“Voto della stagione a prescindere dall’Europa League è 7, forse 7.5. Perché Mourinho ha dovuto combattere sempre con diversi infortuni, da questo punto di vista una stagione sciagurata però la squadra è stata sempre molto dignitosa. Se dovesse vincere l’Europa League gli darei 9, perché ha fatto il massimo: vinto un altro titolo europeo e portato a casa la Champions per il prossimo anno. Quindi un 9 tondo”.