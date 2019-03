Roma: scontro nello spogliatoio, due big vengono alle mani

Grande tensione aRoma dopo la sconfitta di sabato contro la Spal. L'arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa non è servito a rasserenare uno spogliatoio in ebollizione. Anzi, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, proprio a Ferrara la situazione è totalmente degenerata.

Durante l'intervallo della partita contro la Spal è successo di tutto: prima Dzeko è stato ammonito dall'arbitro per aver spintonato un dirigente della squadra avversaria, poi negli spogliatoi è stato protagonista di un clamoroso scontro con El Shaarawy. Racconta il Corriere dello Sport che Dzeko rientrando avrebbe preso a calci diversi oggetti e si sarebbe scagliato a muso duro proprio contro El Shaarawy, per un pallone non passato.

Il Faraone ha risposto a tono, e i due sono venuti alle mani: i compagni li hanno divisi "prima che diventasse un confronto di boxe". Ranieri non a caso durante l'intervallo ha sostituito El Shaarawy, che non ha gradito la "punizione", perché avrebbe voluto lo stesso trattamento per Dzeko.

L'episodio potrebbe condizionare il futuro dei due giocatori: El Shaarawy in scadenza potrebbe deciderte di non rinnovare. Partenza certa invece per Edin Dzeko, che dopo una stagione da incubo vuole andarsene e guarda con interesse un possibile trasferimento all'Inter, che a giugno potrebbe muoversi per sostituire Icardi.

Dopo la partita Ranieri si era sfogato negli spogliatoi: "Non siete una squadra. Forse non lo avete capito, non avete più alibi! Io sto qui solo tre mesi, ma se andiamo avanti così, non sarò l’unico ad andare via", le urla riportate da repubblica.it.

SPORTAL.IT | 22-03-2019 11:25