Roma, senti Smalling: "I procuratori sono sopravvalutati"

03-02-2022 16:50

Il difensore britannico della Roma Chris Smalling è stato intervistato dal sito giallorosso in un nuovo format chiamato Underrated/Overrated. Il giocatore è stato chiamato a dare un giudizio di sopravvalutato/sottovalutato a una serie di argomenti, a iniziare della Serie A:

“È sottovalutata. Prima di venire in Italia guardavo qualche partita ma non sempre perché prima non le trasmettevano e non erano pubblicizzate. Adesso invece vengono trasmesse tutte le gare e penso che la Serie A stia crescendo in maniera costante”.

Il passaggio successivo sono stati i procuratori sportivi:

“Sopravvalutati, anche se il mio agente probabilmente vedrà questa intervista. In fin dei conti fanno solo il loro lavoro, ma alla fine sono i giocatori che decidono se cambiare maglia. Sono necessari ma hanno un ruolo che non è così fondamentale come potrebbe invece sembrare”.

Un terzo punto, più leggero, sono state le gare in notturna:

“Sono sottovalutate. Se c’è la possibilità di giocare con i riflettori accesi rispetto al giorno, non ho dubbi e scelto le partite serali, perché hanno una atmosfera unica. Trasmettono sensazioni uniche”.

