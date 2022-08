Roma, si lavora per il rinnovo di Zaniolo

19-08-2022 21:38

Il mercato della Roma in uscita non dovrebbe avere più colpi di scena. Ma non è ancora da escludere una partenza di Nicolò Zaniolo da qui al 1° settembre. Però la società giallorossa farà di tutto per cercare di trattenere il giocatore, che partirebbe solo se arrivasse un’offerta davvero irrinunciabile.

La Roma è già però al lavoro per rinnovare il contratto di Zaniolo e a settembre ci sarà un’accelerata forse decisiva per il prolungamento dell’accordo del giocatore azzurro. I giallorossi dovrebbero offrire circa quattro milioni a stagione per Zaniolo. Una sua permanenza farebbe molto comodo a José Mourinho.