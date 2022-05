Roma, Smalling non pensa ancora al Feyenoord

18-05-2022 19:08

Dà sfoggio di grande professionalità Chris Smalling, ancora pienamente focalizzato sulla sfida di campionato contro il Torino anziché sullo scontro col Feyenoord in Conference League.

“A dire il vero non li abbiamo ancora studiati perché prima abbiamo un’altra partita, ma dopo Torino l’attenzione sarà rivolta al Feyenoord. Li studieremo sia come squadra che come individualità per imparare a conoscerli il più possibile” ha affermato il difensore della Roma.

“È stato un campionato molto equilibrato e con tante squadre in lotta tra loro. In alcuni momenti abbiamo avuto un rendimento regolare, in altri abbiamo lasciato per strada punti in maniera sciocca e questo ci è costato la lotta per il quarto posto. Adesso dobbiamo finire al meglio la stagione e ripartire nella prossima con più regolarità per contendere i primi posti”.

OMNISPORT