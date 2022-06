Roma: sondaggio per Belotti in attacco

27-06-2022 08:37

L’unica cosa certa che riguarda l’ormai ex centroavanti del Torino è che la prossima stagione, Andrea Belotti vestirà una maglia diversa da quella granata. Quale ancora non si sa. Ne lui ne il suo entourage si sono sbottonati in merito a possibili scelte o novità.

Alla finestra c’è il Monaco che aveva già presetato un’offerta con un contratto triennale all’attaccante e che attende con ottimismo una risposta positiva.

Nelle ultime ore però, si registra un sondaggio da parte della Roma. I giallorossi sono da tempo alla ricerca di un vice Abraham e Belotti potrebbe essere il profilo giusto per ricoprire questo ruolo. Non si può forse già parlare di trattativa, ma la Roma inizia a fare sul serio sulla punta ex Toro.

