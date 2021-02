Roma: torna il sereno tra Dzeko e Fonseca

Sembra essere tornato il sereno sulla Roma,ma soprattutto su Dzeko e Fonseca. Alla chiusura del calciomercato, i fantasmi su un possibile addio dell’attaccante bosniaco sono svaniti e Dzeko ha ricominciato ad allenarsi in gruppo regolarmente con i suoi compagni.

Nelle ultime ore l’ex attaccante del Manchester City, ha avuto un colloquio chiarificatore con Paulo Fonseca per mettere da parte i recenti dissapori.

Nella giornata di oggi, come evidenzia ‘Sky Sport’, Dzeko e Fonseca hanno avuto un chiarimento ricucendo il rapporto incrinatosi dopo la gara di Coppa Italia contro lo Spezia, che aveva portato il tecnico della Roma ad escludere il giocatore nelle ultime due gare ufficiali dei giallorossi.

Il primo passo verso la riapacificazione sembra sia avvenuto da parte del bosniaco, dicendosi pronto a dare il proprio apporto alla Lupa in questa seconda metà della stagione. Nonostante la su assenza, i giallorossi hanno comunque vinto contro Spezia e Verona, riscoprendo una grande vena realizzativa di Borja Mayoral.

La tregua è arrivata e quindi buone notizie anche per i tifosi romanisti in vista del big match di Torino contro la Juventus di sabato sera: la convocazione del bosniaco non è certa al 100%,ma molto probabile.

OMNISPORT | 03-02-2021 14:16