Roma tutta con Wijnaldum: "Forza Gini"

22-08-2022 19:00

Roma tutta con Georginio Wijnaldum. I giocatori di José Mourinho, nel riscaldamento antecedente alla partita contro la Cremonese allo stadio Olimpico, hanno tutti indossato una maglietta speciale a sostegno dello sfortunato centrocampista olandese.

“Forza Gini” e il numero 25 dell’oranje sono stati impressi sulla t-shirt bianca indossata da tutti i calciatori in supporto del compagno di squadra, che in caso di operazione ne avrà almeno per due mesi e mezzo. La speranza di Wijnaldum è tornare in tempo per il Mondiale al via a novembre.