Roma vicina a Zalewski: in campo nonostante la morte del padre

La perdita di un proprio caro non è mai facile da assorbire, soprattutto se si tratta di un genitore a cui si voleva un gran bene: Nicola Zalewski ha vissuto giorni terribili a causa della morte del padre, venuto a mancare venerdì dopo aver lottato contro un tumore.

Una notizia terrificante per un ragazzo di soli 19 anni, da poco affacciatosi alle porte del grande calcio con la Roma, che si è stretta attorno a lui manifestando la propria vicinanza in un momento così doloroso come questo, indossando il lutto al braccio nella stracittadina. “Tutta l’AS Roma si stringe intorno a Nicola Zalewski e alla sua famiglia in questo momento di dolore”.

José Mourinho ha ovviamente preso in considerazione l’idea di non convocare Zalewski, che però ha deciso di onorare comunque l’impegno del derby con la Lazio, contro cui è anche subentrato nei minuti finali al posto di Karsdorp.

Giocare e distrarsi per provare, quantomeno, a mettere da parte il dolore in quei 90 minuti in cui tutto si ferma e i problemi non esistono più: Zalewski ha scelto di agire in questo modo e, forse, anche papà Christopher avrebbe voluto che andasse così.

OMNISPORT | 26-09-2021 22:42