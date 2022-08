Roma, Wijnaldum: "Convinto dagli sforzi che hanno fatto per avermi"

09-08-2022 15:36

Presentazione ufficiale per Wijnaldum che ha parlato oggi in conferenza stampa

“Sono venuto qui per gli sforzi che il club ha fatto per avermi. Ho parlato con Salah e Strootman, del club e della città, ho sentito solo belle cose. Ho parlato anche con Hakimi, anche se lui giocava nell’Inter, me ne ha parlato benissimo. Conoscevo la Roma, una volta ci siamo sfidati col Liverpool, l’atmosfera all’Olimpico era spettacolare. Ci sono bellissimi tifosi, era una certezza che avevo. Ma, ripeto, la cosa che mi ha convinto di più è stato lo sforzo per avermi, mi sono sentito molto apprezzato. La Serie A un passo indietro agli altri campionati esteri? Difficile da dire, la mia opinione è che la Premier è la più competitiva in cui abbia mai giocato, ma devo giocare in Italia prima di commentare”.

E poi sull’effetto dell’Olimpico: “L’atmosfera è stata speciale, sapevo che sarebbe stata molto bella visto che ci avevo già giocato (in Champions nel 2018, ndr), ma il benvenuto è stato incredibile. A volte non riesco a realizzare quello che i tifosi possano fare per te, visto che sono una persona un po’ timida. E’ un qualcosa che non smette di stupirmi. Il primo giorno ho incontrato la squadra a cena, già da quel momento ho avuto belle sensazioni, ho visto i miei compagni felici per il mio arrivo. E’ importante sentirsi accolti fin dal primo giorno. E’ stata una sorta di sorpresa la mia, tutti sono stati molto carini. E negli allenamenti la stessa cosa”.