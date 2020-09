Roma, Zaniolo ha deciso: data e luogo dell'operazione

Sono giorni difficili per Nicolò Zaniolo, alle prese con la seconda rottura del legamento crociato in un solo anno: nel match di Nations League tra Olanda e Italia si è fatto male al ginocchio sinistro, otto mesi dopo l’infortunio al destro.

Giocatore, come prevedibile, ancora sotto shock per la dura botta psicologica: tanti i messaggi d’affetto ricevuti, compresa la visita del CEO della Roma, Guido Fienga, al lavoro per il rinnovo del contratto che servirà da ulteriore stimolo per tornare più forte di prima.

Nelle scorse ore il classe 1999 ha preso la decisione sulla sede che ospiterà il suo intervento chirurgico: niente Villa Stuart (dove era stato operato in inverno dal prof. Mariani) e Stati Uniti, la scelta è ricaduta su Innsbruck.

Operazione che dovrebbe avvenire nella giornata di lunedì e che sarà effettuata da colui che è soprannominato il ‘mago del crociato’, il professor Christian Fink, intervistato dal ‘Corriere dello Sport’. “Ho avuto in cura il capitano Giorgio Chiellini. E poi Leonardo Pavoletti, dopo una ricaduta. E’ venuto da noi anche lo juventino Demiral. Conosco Zaniolo solo di nome, un giovane con grandi qualità. Bisogna capire la situazione, per chi ha già dovuto curarsi una volta questo serio infortunio, non è semplice decidere a chi rivolgersi per un’altra operazione al ginocchio. Ci sono molti fattori, anche psicologici, che influiscono sulla decisione”.

L’infortunio di Zaniolo ricorda molto quello di Leroy Sané che un anno fa si ruppe il crociato nel Community Shield vinto dal Manchester City contro l’Arsenal. “Il caso di Zaniolo ricorda, per certi versi, quello di Leroy Sané, nostro paziente per la rottura del crociato. Sané adesso sta tornando più vispo di prima”.

Opzione austriaca che ha avuto la meglio sulle altre per un fattore psicologico, come spiegato dalla madre di Zaniolo, Francesca Costa. “Non volevamo fargli rivivere lo stesso iter, niente contro lo staff che era stato scelto la prima volta. Ci sembrava giusto considerare altre possibilità”.

OMNISPORT | 10-09-2020 08:13