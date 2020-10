Roma, Zaniolo: il ko non ferma le voci di addio. L'agente chiarisce

Nonostante il grave infortunio, il secondo di questo tormentato 2020, Nicolò Zaniolo resta uno dei talenti più ambiti del calcio italiano. Le voci di un suo addio alla Roma, nonostante le manifestazioni di stima della nuova dirigenza, non si sono mai sopite nonostante il ko e il suo agente, Claudio Vigorelli, ha confermato l’interesse di società importanti nei confronti del calciatore.

“Per Nicolò si erano interessati tutti i top club, non solo la Juventus – ha dichiarato nel corso di una lunga intervista rilasciata a ‘Tuttosport’ -. Poi l’infortunio, il Covid e l’avvento della nuova proprietà giallorossa hanno cambiato gli scenari”.

“Adesso Nicolò sta meglio – ha aggiunto Vigorelli -. Speriamo rientri per l’Europeo, ma stavolta non ci deve essere alcuna fretta. Futuro? Friedkin fin da subito ha messo Nicolò al centro del progetto e di questo siamo molto orgogliosi. A Roma è esploso e penso sia l’ambiente giusto anche per provare a consacrarsi una volta superato l’infortunio. Poi quel che sarà in futuro si vedrà… Vale per Zaniolo e per qualsiasi altro giocatore”.

Nell’intervista Vigorelli non ha parlato soltanto di Zaniolo ma anche di una ltro calciatore che, secondo lui, lascerà il segno: Gianluca Frabotta della Juventus. “Quando ho capito che sarebbe stato confermato in bianconero? A luglio, quando Pirlo sembrava dovesse allenare la seconda squadra, la Juventus ha rifiutato tutte le offerte di prestito dalla B – ha detto l’agente -. Frabotta è sempre stato stimato da società e tecnico”.

La svolta che ha portato alla conferma del romano in maglia bianconera è arrivata, secondo Vigorelli, nel precampionato: “Gianluca ha fatto bene e il fatto che i dirigenti abbiano ceduto Pellegrini e De Sciglio, non lui, mi ha fatto capire che l’esordio con la Sampdoria non fosse casuale. Frabotta è un freddo, il suo debutto mi ha ricordato quello di Santon nell’Inter di Mourinho“.

“L’importante è che continui a lavorare con questa serietà – ha chiosato il procuratore -. Gli impegni dei bianconeri sono tanti e sono convinto che si possa togliere delle soddisfazioni con questo atteggiamento. Chi mi ricorda Frabotta? Diciamo che, come stile di laterale sinistro, rivedo un po’ Fabio Grosso: buon piede, bella gamba, bravo a spingere. Con i paragoni, però, andiamoci piano: Grosso è campione del mondo, mentre Gianluca è soltanto alla terza presenza in Serie A”.

OMNISPORT | 12-10-2020 12:56