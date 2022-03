Zaniolo, non accenna a rientrare clima di ostilità:la mamma interviene

02-03-2022 11:45

E’ tornato dalla sua La Spezia, dove sua madre è nata e gestisce una attività di famiglia, con i segni evidenti sul viso di quanto accaduto durante i minuti di gioco, innescando una sequenza di reazioni sul filo dell’eccesso verbale, del reiterato ricorso al sottile uso dell’allusione se non a esplicite, quanto inutili cattiverie.

I tre punti che la Roma di Josè Mourinho ha aggiunto al suo tesoretto in classifica, né quelle evidenti ferite di un dispendio in campo di idee ed energie calcellano l’odio (perché così pare, a leggere e a soffermarsi su certe esternazioni) quanto scritto e rivolto a Nicolò Zaniolo.

Roma, la vittoria contro lo Spezia: l’infortunio a Zaniolo scatena gli haters

Essere Nicolò Zaniolo, talento purissimo e anche con un certo Saturno contro, non lo ha risparmiato dalle parole ostili che sui social da tempo gli vengono riservate senza ragione alcuna. Nella gara contro lo Spezia, è entrato nell’intervallo al posto di Mancini, spaccando la partita e sfiorando il gol; ha provocato il calcio di rigore che ha deciso il match e dato un contributo attivo al punteggio finale che ha avvicinato la Roma alla zona Europa.

Il tutto, ricordiamolo, con una scarpata in faccia da Maggiore, giudicato non da penalty secondo il tecnico dei liguri Thiago Motta il quale si è però accalorato, a fine partita, e ha chiesto le scuse formali dell’arbitro Fabbri, il quale con l’ausilio determinante del VAR Di Paolo, ha sanzionato con la massima punizione dopo l’on-field review. Decisivo, in chiave classifica, dunque quanto avverrà nel prossimo match in calendario contro l’Atalanta all’Olimpico.

Infortunio per Zaniolo, mamma Francesca Costa lo difende sui social

Quanto pubblicato, legittimamente, da Zaniolo su Instagram a documentare le conseguenze dell’ingresso dell’avversario: lividi, occhi pesto, frattura del setto sono state però oggetto di commenti sgradevoli, tant’è che Francesca Costa ha deciso di intervenire a difesa del figlio.

È accaduto che un’utente, evidentemente già nota alla mamma di Zaniolo, abbia commentato con una frase alquanto sgradevole: “Almeno la scarpata l’hai presa”. Parole che non hanno lasciato indifferente Francesca, la quale si è spesa su FB per difendere il figlio e arginare l’eventuale valanga di odio gratuito che si legge troppo spesso, sui social.

“Sì, lui ha preso la scarpata ma poi guarisce… tu dalla rabbia e cattiveria non guarirai mai!!! Ti ho già eliminata tempo fa perché tutto quello che scrivi è pieno di odio… Mi hanno mandato questo tuo ultimo capolavoro e non ti smentisci. Mi spiace che devi vivere così, spero ti passi. Il male non si augura a nessuno”, ha scritto.

Insulti e minacce sui muri della scuola della sorella di Zaniolo

Un modo per placare un clima di eccessi che ha colpito, come lo stessa interessata ha denunciato, anche la sorella minore, Benedetta, destinataria di scritte offensive sui muri dell’edificio che accoglie la scuola superiore frequentata dalla ragazza la quale ha postato i messaggi trovati in bagno.

Queste le frasi che la ragazza ha pubblicato su Instagram: “Traditore”, “Noi non dimentichiamo”, “Ti picchiamo quando vogliamo” “Stai attento”, “Spezia non dimenticherà”: frasi dense di minacce. E che, di proposito sono state riportate sui bagni perché Benedetta le leggesse.

La 17enne, secondogenita di Igor e Francesca Costa, non si è lasciata intimorire. Anzi, è stata la prima a postare queste vergognose offese e a difendersi.

“Mi sa che i piccoli uomini siete voi. Curatevi dall’osio e dall’invidia…solo pena”, il commento della ragazza su Instagram per strozzare questa spirale che sta assumendo toni sempre più censurabili.

