La moviola di Spezia-Roma, l'arbitro Fabbri ha commesso un errore

28-02-2022 08:24

Ormai ci siamo abituati: finisce una partita assai tesa e in diretta tv arrivano le proteste contro gli arbitri. Stavolta il protagonista di giornata è l’allenatore dello Spezia, Thiago Motta, che è stato assai critico nei confronti di Fabbri dopo il ko interno contro la Roma maturato in inferiorità numerica e con un rigore assegnato ai giallorossi in pieno recupero.

Motta vuole le scuse degli arbitri per Spezia-Roma

Il tecnico dei liguri va giù duro su Fabbri e dice: “Sull’espulsione di Amian non capisco i motivi nè del secondo giallo nè del primo. Mi aspetto le scuse come alle altre squadre. Come Spezia Calcio ci aspettiamo questo. Mi viene da ridere per non piangere perchè quando vediamo le partite in Europa non commento neanche. Poi, ripeto, come società aspetteremo le scuse anche per il rigore”

“Ci sono dei dubbi su una cosa chiara che tocca la palla e nei dubbi si è fischiato il rigore. Aspettiamo le scuse come fatto altre volte. Abbiamo iniziato tante volte con episodi a favore degli avversari. Ora siamo quasi a fine campionato e le grandi fanno pressioni. Lo Spezia Calcio si aspetta le scuse. Non entro nel commentare il Var. Commento gli episodi, e non solo stavolta, a favore degli avversari. Ognuno ha il suo interesse ed anche io”.

Per Marelli giusta sia l’espulsione che il rigore

A fare chiarezza è Luca Marelli. L’ex arbitro, opinionista di Dazn, parte dall’espulsione a fine primo tempo di Amian e dice: “Amian aveva lasciato scoperta tutta la fascia destra, una volta fischiato il fallo il cartellino era obbligatorio. Si può discutere sul fallo, ma l’ammonizione era automatica. Il rigore? Proteste dello Spezia assolutamente ingiustificate. Maggiore arriva in ritardo su Zaniolo, il calcione è sicuramente involontario ma è evidente e bene ha fatto la sala Var a richiamare l’attenzione di Fabbri”.

Ci stava una seconda espulsione per Marelli

Un errore però Fabbri l’ha fatto. C’era infatti anche un possibile altro rosso allo Spezia per Agudelo, al 65esimo minuto: era già ammonito ma l’arbitro non ha estratto il secondo giallo per il suo intervento in ritardo su Zalewski: “Ci stava la seconda ammonizione”.

