Roma, Zaniolo si allenerà in orari diversi dai compagni

Questa la decisione del club giallorosso dopo che il giocatore è rimasto, rifiutando in un primo momento l'offerta del Bournemouth

01-02-2023 14:07

Si continua a discutere di Nicolò Zaniolo anche se ieri sera si è chiusa la sessione invernale di calciomercato. Il giocatore è tornato a Trigoria dopo alcuni giorni a La Spezia e un paio di allenamento saltati con la Roma, ma le sue sessioni non saranno insieme ai compagni. Il club ha deciso infatti di far allenare Zaniolo in orari diversi dagli altri calciatori della rosa. Intanto, proprio il trequartista starebbe meditando di fare causa alla società capitolina per mobbing. Ricordiamo che la Roma aveva accettato l’offerta del Bournemouth per Zaniolo, ma lui aveva rifiutato, salvo accettare ieri quando però gli inglesi lo avevano già scaricato.